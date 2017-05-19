قال المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بإنه سيتم إنشاء 5232 وحدة سكنية (218 عمارة – 6 أدوار – بمساحات تتراوح بين 100 و150م2 للوحدة – تشطيب كامل)، بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، شاملاً الربط على المرافق، بمنطقة جنوب الجمعيات بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم طرح التنفيذ فى 14 مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

من جانبه، أكد المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أنه سيتم استكمال تنفيذ مبني مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة السكنية الخامسة، كما سيتم تنفيذ سوق جملة بمنطقة التحدي (1)، بالمدينة، موضحاً أنه تم الطرح فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.