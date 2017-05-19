غداً.. نظر طعن مرسي في قضية «التخابر مع قطر»

تنظر محكمة النقض، غدًا السبت، أولى جلسات الطعن المقدَّم من الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين على الأحكام الصادرة فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التخابر مع قطر”.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبَّد لمحمد مرسي؛ لإدانته بالتخابر مع قطر، وقضت بإعدام ستة آخرين فى القضية، بينهم ثلاثة صحفيين أحدهم أردني.

وتضمَّن الحكم فى القضية التى نظرت فى 99 جلسة، السجن المؤبَّد لأحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسي، والسجن المؤبَّد لأمين الصيرفي الذى كان سكرتيرًا بالرئاسة، وعُوقبت كريمة الصيرفي بالسجن 15 عامًا.

كانت النيابة العامة قد وجّهت إلى المتهمين عدة تُهم، بينها تسريب أسرار عسكرية، وغيرها من الأسرار إلى قطر.