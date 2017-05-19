قال شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى، إن بلاده مستمرة فى تقديم الدعم الكامل لمصر، بهدف تحقيق الازدهار، باعتبارها أساس الاستقرار فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع رئيس وزراء اليابان مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الذى يزور اليابان حاليا على رأس وفد برلمانى.

وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم الجمعة، نوه رئيس الوزراء اليابانى، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان العام الماضى وخطابه المهم أمام البرلمان كانا أساسا جديدا لعلاقات أقوى بين مصر واليابان، لافتا إلى أن مجلس النواب المصرى ساهم فى تحسين مناخ الأمن والاستقرار وأصدر قوانين مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، واصفا ذلك بأنه أمر مهم للغاية سيدفع الشركات اليابانية للاستثمار فى مصر وسيفتح الباب لمزيد من السياحة اليابانية لمصر.