قامت فتاة هندية باختطاف صديقها تحت تهديد السلاح خلال حفل زفافه، حيث كان من المقرر أن يتزوج منافسة لها في الحب .

وكان أشوك ياداف من موهانبوروا في الهند، يستعد للاحتفال بزفافه عندما دخلت صديقته السابقة مع ستة رجال مسلحين، وقاموا باختطافه ووضعه في السيارة وغادروا المكان تحت أعين مئات الضيوف المذعورين - بحسب موقع ديلي ميل.

ويعتقد أن هذه الفتاة كانت على علاقة مع أشوك قبل أن ينهيها في وقت مبكر من العام الماضي، بسبب ضغوط من والديه اللذان أصرا على تزويجه من أخرى.

وتوسلت صديقة أشوك والداه مرارا وتكرارا بأن يقوما بإلغاء الزواج، وعدم المضي به إلا أن طلبها قوبل بالرفض.

وبقي أشوك مفقودا لمدة 24 ساعة، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه.