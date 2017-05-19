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تعرف على «الطرق المغلقة»
زحمه المرور فى شوارع مصر (تصوير:شيماء جمعه) - زحمه-المرور-فى-شوارع-مصر-(تصويرشيماء-جمعه)-(11)

تعرف على «الطرق المغلقة»

2017-05-19 11:03:56

قال الخبير المروري أحمد هشام، إن هناك سيولة مرورية كبيرة على كافة الطرق والمحاور العامة والرئيسية، باعتبار اليوم الجمعة، عطلة رسمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، على التليفزيون المصري، أنه توجد عدة تحويلات مرورية اليوم، موضحًا أن الإدارة العامة للمرور، أغلقت تقاطع 26 يوليو مع شارع طلعت حرب، بسبب وجود منطقة أعمال.

وأكد “هشام”، أنه تم إغلاق جزء من طريق الإسكندرية الصحراوي، لوجود أعمال توسعة وتطوير بالطريق.

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