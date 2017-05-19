استراتيجية تعاون بين مصر والبنك الإسلامي2017-05-19 10:45:11
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بصدد إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع الحكومة المصرية بإجمالى تمويل 3 مليارات دولار لثلاث سنوات فى الفترة من 2017 إلى 2019.
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوى الـ42 للبنك فى مدينة جدة السعودية، وناقش الجانبان، دعم البنك الاسلامى للتنمية لجهود الوزارة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم فرص الشراكة مع القطاع الخاص، اضافة إلى بحث اخر اجراءات افتتاح مقر للبنك فى القاهرة.
وأشادت الوزيرة، بحسب بيان اليوم، بحجم محفظة التعاون مع البنك والتى وصلت إلى 2 مليار دولار، ومن جانبه أوضح رئيس البنك، أنهم بصدد إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع الحكومة المصرية بإجمالى تمويل 3 مليارات دولار لثلاث سنوات فى الفترة من 2017 إلى 2019.
وأكدت نصر، على ضرورة أن تضع هذه الاستراتيجية فى أولوياتها تلبية احتياجات المواطنين وتتوافق مع برنامج الحكومة، بما يدعم الاقتصاد المصرى ويحسن مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية، الصحية، والاقتصادية.
وأشارت، إلى أولويات الحكومة فى التمويل لعام 2017 تتمثل فى مشروعات فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والإسكان والصرف الصحى والزراعة واستصلاح الاراضي.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع المهندس هانى سنبل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، حيث بحث الجانبان، تعزيز التعاون من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والذى يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الدول العربية والإفريقية، واجتذاب استثمارات مباشرة لمصر والتى تعد هى البوابة إلى الدخول إلى السوق الأفريقي.
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