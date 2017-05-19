أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، صرف معاشات شهر يونيو المقبل، في اليوم الأول من الشهر، بدلاً من اليوم العاشر، كما هو معتاد، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقالت والي، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه سيتم الصرف، من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM، ومنافذ صرف المعاشات بكل من هيئة البريد، وجميع البنوك، ومنافذ صرف صندوقي التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من صباح الخميس، الموافق 1/6/2016.

وكشفت الوزيرة، عن تشكيل مجموعة عمل، تحت رئاستها مباشرة، على اتصال بجميع مناطق ومكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على سرعة عمليات الصرف، وإزالة جميع العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.