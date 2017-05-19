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اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق زهراء مدينة نصر

اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق زهراء مدينة نصر

2017-05-19 10:39:11
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق زهراء مدينة نصر بجميع مراحلها – مشروع 207 عمارات (4000) – معهد الحرب الإلكترونية– إسكان زاهر– جبل الكعبة– إسكان مدينة نصر الجديدة– الهجانة المراحل (3، 4، 5، 6).

وأوضحت أن الانقطاع يبدأ من الساعة 5 عصر اليوم الجمعة، وحتى الساعة 5 صباح غد السبت؛ نظرًا لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم القادم من رافع الاستثمار.

وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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