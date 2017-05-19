أحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، “خلية إرهابية”، تضم 14 متهماً، لمحكمة استئناف القاهرة؛ لتحديد جلسة عاجلة لها، أمام الجنايات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين، من معتنقي الأفكار التكفيرية، التي تقوم على تكفير الحاكم، وتوجب الخروج عليه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين شكلوا 3 مجموعات؛ لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، التي تستهدف قوات الأمن، وتستبيح دماء وأموال المسيحين ودور عباداتهم.