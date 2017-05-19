بحث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والدكتور حسين جادين ممثل المنظمة في مصر، أنشطة منتدى الاستثمار الزراعي الذي تنفذه بالتعاون بين الجانبين في سبتمبر المقبل.

وقال وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي عقد بالوزارة، أنه قد تم تشكيل لجنة توجيهية من الوزارة للإعداد للمنتدى بالتنسيق مع مسئولي المنظمة، لافتًا إلى انه سيتم تشكيل لجنة أخرى تضم ممثلي الوزارات المعنية مثل: الكهرباء، والموارد المائية والري، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي والاستثمار، فضلًا عن ممثلين من المجلس التصديري للحاصلات البستانية، والمجتمع المدني، ومؤسسات التمويل الدولية، بحيث تقوم اللجنة بإعداد خطة عمل ووضع محاور لهذا المنتدى.

وأشار البنا إلى أن إصدار قانون الاستثمار يعُد بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار في مصر، وهو ما سيتم توضيحه خلال فعاليات المنتدى، فضلًا عن عرض فرص الاستثمار الزراعي في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني، مع عرض نموذج رائد للأعمال الزراعية في مصر بمشاركة المستثمرين، بحيث يكون هناك استثمارات زراعية متكاملة من زراعة وتصنيع وتعبئة لتشمل كافة سلاسل القيمة، كذلك وضع معاملات التصدير لإنتاج أصناف متميزة من العنب والفراولة والموالح.

وأكد وزير الزراعة على أهمية الاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بحيث يتم حصر السكان في كل محافظة لتحديد احتياجاتها من مصادر البروتين من لحوم حمراء ودواجن أو أسماك، ويكون هناك تكامل بين هذه المحافظات مع وجود وحدة للتخلص من المخلفات، واستخدامها في تغذية الحيوانيات كبدائل لفول الصويا والذرة الصفراء.

وقال البنا انه يجرى حاليًا إعداد خريطة زراعية لمصر، والتي تساهم بشكل كبير في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالزراعة، مطالبًا المنظمة بالتعاون مع مصر، في إعداد دراسة للمقررات السمادية المطلوبة للأراضي لوضع خريطة سماديه في مصر.