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قيادة تحرير الموصل تستعيد حي «الورشان» من داعش
جامعة الموصل

قيادة تحرير الموصل تستعيد حي «الورشان» من داعش

2017-05-19 10:28:17

أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، في خبر عاجل لها، بإعلان قيادة عمليات تحرير الموصل إستعادة حي الورشان في الجانب الغربي للمدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي .

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