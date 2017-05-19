التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع عادل محمد فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك على هامش الاجتماع السنوى الـ42 للبنك الاسلامى للتنمية بمدينة جدة السعودية.

وأشاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى، الاجتماع بالترحيب بالوزيرة، بالعلاقات التاريخية والاقتصادية المتميزة بين البلدين، حيث أكدت نصر على تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع السعودية.

وبحث الجانبان، تنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والسعودي، وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، واستغلال اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها على مدار الفترة الماضية، والتي تعد بمثابة داعم قوى لمستقبل العلاقات بين البلدين، وأكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد به عدد من الحوافز للمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى وجود عدد من الفرص الاسثمارية فى المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارة الجديدة.

وأعرب وزير الاقتصاد السعودى، عن رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة المصرية فى التنمية المستدامة، والتقرير الذى قدمته مصر امام الامم المتحدة حول المراجعة الطوعية لاهداف التنمية المستدامة، وفى هذا الأطار، أعربت الوزيرة، عن رغبة مصر فى الاستفادة من التجربة السعودية فى مؤشرات قياس الأداء الحكومى، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات فى مجالات الإصلاح المؤسسى.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بحث الجانبان، الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للتوسع في السوق المصري في المرحلة المقبلة، والتى تتركز على توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري، وتوفيرالدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ودعم التوجه المصري نحو السوق الافريقي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.

وأعرب “القيسى” عن رغبة مؤسسته فى توسيع حجم اعمالها فى مصر وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إجمالي عمليات المؤسسة بلغ 3.47 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مستثمرين في مصر.

وذكر “القيسى” أن مؤسسته ساهمت في تشجيع الاستثمارات الخارجية الواردة إلى مصر وذلك بتقديم خدمة تأمين لاستثمار إماراتي بمصر بمبلغ 44 مليون دولار في قطاع البترول.

وأكدت نصر، أن الحكومة مهتمة بدعم القطاع الخاص والمستثمرين، واتفق الجانبان على ايفاد المؤسسة لبعثة إلى مصر قريبا لبحث توسيع اعمالها فى مصر والاستثمار فى عدد من المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.