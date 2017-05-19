 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 11:20 صباحاً
روابط سريعة
تحويلات في خطوط السكة الحديد.. لهذا السبب
محطة قطار

تحويلات في خطوط السكة الحديد.. لهذا السبب

2017-05-19 10:23:12

شهدت حركة السكك الحديدية، صباح اليوم، تأخيرات في مواعيد القطارات بسبب تعطل عربيتي قطار في محطة شبرا الخيمة على خط شبرا بنها.

وتسبب تعطل العربيتين في وجود تحويلات على خطوط السكك الحديدية، قبل أن ينجح فريق الصيانة في سحب العربيتين إلى منطقة الورش.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3