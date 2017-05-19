شهدت حركة السكك الحديدية، صباح اليوم، تأخيرات في مواعيد القطارات بسبب تعطل عربيتي قطار في محطة شبرا الخيمة على خط شبرا بنها.

وتسبب تعطل العربيتين في وجود تحويلات على خطوط السكك الحديدية، قبل أن ينجح فريق الصيانة في سحب العربيتين إلى منطقة الورش.