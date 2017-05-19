قال المرشح المتشدد للانتخابات الرئاسية فى إيران، إبراهيم رئيسى، إنه سيحترم أصوات الشعب، ونتيجة الانتخابات مهما كانت، وذلك فى رده على سؤال حول “رد فعله حال عدم الفوز فى الانتخابات” عقب الإدلاء بصوته صباح، اليوم، الجمعة.

ونشرت قناة رئيسى الرسمية على تطبيق تلجرام، تصريحاته التى قال فيها أنه على الجميع احترام أصوات الشعب الإيرانى والنتيجة مهما كانت، مضيفا أن الانتخابات فى ايران تجرى فى إطار القانون وعلى الجميع احترام نتائج الانتخابات والقبول بها.

وأضاف مهما كانت النتيجة يجب على الجميع أن يعتبرها نتيجة قانونية، وإذا خرجت النتائج على غير رغبة المرشح لا ينبغى أن يتسبب ذلك فى زعزعة أصل العملية الانتخابية.