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بالفيديو.. الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والقاهرة 31
الطقس

بالفيديو.. الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والقاهرة 31

2017-05-19 10:09:05
متابعات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره.

وأضاف الخبراء في تصريحات لبرنامج “صباح أون” على فضائية “أون لايف”، اليوم الجمعة، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 31 والصغرى 19، الإسكندرية 24/19.



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