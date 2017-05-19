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البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
حسام البدري

البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة

2017-05-19 10:06:57

طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى الأبطال الأفريقى.
وعقد المدير الفنى للأهلى جلسة مطولة مع لاعبى الفريق داخل أرضية التتش، قبل بدء المران الصباحى، أكد فيها ضرورة عدم الالتفات للانتقادات التى طالتهم مؤخرا نتيجة تراجع الأداء، مشددا على أن التركيز فى مباراة القطن الكاميرونى والفوز بها خارج الديار يوم الثلاثاء المقبل سيعيد الأمور لنصابها الطبيعى.
وقال المدير الفنى للاعبيه، “افتحوا صفحة جديدة، واستعيدوا روح الأهلي اللى اتعودنا عليها منذ تأسيس النادى ومفيش وقت للندم او التركيز فيما مضى”.
ويسافر الأهلي غدا إلى مدينة جاروا الكاميرونية استعدادا لملاقاة القطن يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية بدور المجموعات الأفريقى.

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