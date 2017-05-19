إقبال «كثيف» على الانتخابات الرئاسية الإيرانية2017-05-19 10:02:42
قبل الناخبون الإيرانيون منذ صباح اليوم الجمعة،بكثافة على صناديق الاقتراع،للتصويت في الانتخابات الرئاسية والمجالس الاسلامیة البلدیة في إيران.
ووفقًا لقناة “العالم” الإيرانية، فقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين في الساعة الثامنة من صباح الیوم الجمعة بتوقیت طهران ومن المنتظر أن تغلق فی الساعة السادسة مساءً وهو موعد قابل للتمديد.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة أربعة مرشحين وهم؛ حسن روحاني، وابراهیم رئیسي، ومصطفى هاشمي طبا، ومصطفى میر سلیم .
وكان رئيس لجنة الانتخابات بالبلاد علي أصغر أحمدي، قد أعلن في تصريح سابق، أن عدد المؤهلين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسیة الثانیة عشرة والدورة الخامسة للمجالس الاسلامیة البلدية والقرویة والدورة الأولى للانتخابات التكميلية لمجلس الشوری الإيراني بدورته العاشرة، یبلغ 56 ملیونا و 410 الفا و 234 شخصا.
كما تم تخصيص 304 مركز للاقتراع في أكثر من 100 بلد في العالم، من أجل تسهيل عملية الإقتراع الإيرانيين المتواجدين في الخارج.
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