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البشير يعتذر عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض
الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يعتذر عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض

2017-05-19 09:50:31
وكالات

قدم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اعتذاره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن عدم حضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي سيحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض الأحد المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية، فإن الرئيس عمر البشير اعتذر لأسباب خاصة، وكلف مدير مكتبه وزير الدولة في رئاسة الجمهورية، الفريق طه الحسين، بتمثيله في القمة والمشاركة في فعالياتها كافة.

أعرب البشير عن أمله في أن تكلل القمة بالنجاح بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وأن تحقق الأمن والسلام الدوليين، وأن تأسس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

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