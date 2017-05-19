أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 مدنيا وإصابة آخرين بجروح في قصف لتنظيم داعش استهدف حفل زفاف بحي خاضع لسيطرة القوات السورية بمدينة دير الزور.

وقال المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الجمعة - ” إن هناك إصابات خطيرة في صفوف الجرحى المدنيين”.

في سياق متصل، أشار المرصد إلى مقتل 4 أطفال في قصف للمعارضة السورية على مناطق خاضعة للقوات السورية بمحافظة درعا.

وفي الغوطة الشرقية وحلب، أفاد المرصد بقصف القوات السورية لمدينة حرستا وبلدة المحمدية ومناطق في ريفي حلب الشمالي والغربي وسط اشتباكات بين طرفي الصراع بريف القنيطرة، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى أوجرحى بين الطرفين.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية ( سانا ) أعلنت في وقت سابق خروج الدفعة الحادية عشرة من مسلحي المعارضة وسكان حي الوعر في حمص إلى ريف حمص الشمالي.