شن التحالف الدولي، صباح اليوم الجمعة، غارة، استهدفت إحدي النقاط العسكرية، التابعة للجيش السوري.

ومن ناحيته، وصف مصدر عسكري سوري، فغي تصريحات لـ”التلفزيون الرسمي”، الغارة، بأنها “اعتداء سافر”، وتكشف عن الوجه الحقيقي للغزو “الصهيو أمريكي”، على بلاده والمنطقة.

وفي نفس السياق، نددت وزارة الخارجية الروسية، بهذه الغارة الغير مقبولة، كاشفة عن أنها استهدفت “مدنيين”، في المقام الأول.

ولم يتم الكشف حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، جراء الغارة.