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وفد مصري يتوجه إلى السعودية استعداداً لزيارة السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وفد مصري يتوجه إلى السعودية استعداداً لزيارة السيسي

2017-05-19 09:37:35

غادر وفد مصرى رفيع المستوى، القاهرة اليوم الجمعة، متوجها إلى الرياض فى زيارة للمملكة العربية السعودية للإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها بعد غد الأحد.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى وداع الوفد على رحلة مصر للطيران رقم 651 والمتجهة إلى الرياض بأن هذا الوفد يعد ثانى وفد يغادر للسعودية، حيث توجه الأول صباح الأربعاء الماضى، ويضم الوفد خمسة من كبار مسؤولي رئاسة الجمهورية، حيث سيلتقي مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات بالمملكة العربية السعودية للإعداد لزيارة الرئيس السيسي، ومشاركته فى فعاليات القمة ومتابعة جدول الزيارة والفعاليات واللقاءات التى سيجريها الرئيس خلال القمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تسلم السبت الماضى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التى ستعقد بالمملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، 21 مايو الجارى، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسى لـ “عصام بن سعيد” وزير الخدمة المدنية السعودى كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى “ترامب” لتأكيد دعوة مشاركته فى القمة.

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