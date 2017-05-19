وصل الدكتور “اياسو أبرها ” وزير الزراعة والثروة الطبيعية الإثيوبي، إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة، قادما على رأس وفد من أديس أبابا فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون مع مصر.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال “أبرها” بصالة كبار الزوار، بأن وزير الزراعة الإثيوبي سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الزراعية وعرض فرص الاستثمار المتاحة فى مجالات الزراعة بإثيوبيا، خاصة فى ظل وجود وفرة من الأراضي القابلة للزراعة ووفرة مائية ووجود مزايا للمحاصيل المناسبة للاستثمار الزراعى مثل المحاصيل الزيتية والقطن.