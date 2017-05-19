أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أهم مايميز استعدادات شهر رمضان لهذا العام، وجود اتفاق وتنسيق بين جميع جهات الدولة المعنية في هذا الشأن بالإضافة إلى قيام وزارة الداخلية بتأمين معارض “أهلا رمضان”، مضيفا: “هناك عمل منسق على الأرض لإتاحة السلع، ونراجع كل خططنا بشكل مستمر لتوفير السلع في المعارض التي بدأت أمس”.

ونوه “رمضان”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون” المذاع على فضائية “أون لايف”، اليوم الجمعة، بأن هناك التزاما بأن يتم البيع بسعر الجملة من الشركات العارضة، وهناك متابعة دورية للتأكد من البيع بأسعار مخفضة.

وأشار “المتحدث باسم وزارة التموين”، إلى أنه سيتم طرح السكر بـ9 جنيهات للكيلو، والدواجن 30 جنيها، وأنه لأول مرة، ابتداء من يوم 22 من الشهر الجاري، سيتم طرح الخضار والفاكهة بالمعارض بأسعار سوق العبور، مُشيرًا إلى أن المعرض سينتهي يوم 26 رمضان.