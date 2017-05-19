سخر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك” و”تويتر” من تقمص الفنان ساموزين دور البلطجي في آخر أعماله الدرامية التي تعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية.

ورد ساموزين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “مكنتش ناوي أكتب بس قررت أقول حاجة يعني لازم كل الحقد ده علشان المسلسل رقم واحد مشاهدة.. وأكبر كمية إعلانات ورعاه، وأنا أول مرة أعمل دراما، بصراحة مكنتش متوقع كل هذا النجاح.. الحمد لله”.

وتابع:”عارفين ليه نجح المسلسل علشان في حب وتعب ليل نهار مفيش نفسنة وحقد بين الفنانين أو العاملين بعكس كثير من المسلسلات أنا سعيد بهذه التجربة وانتظروا الجديد والمفاجآت القادمة بإذن الله ولي حرقوا عبده الفتوة، أحب أقولو يا رب تبقا ربع نجاح الشخصية”.