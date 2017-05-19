أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 أشخاص على الأقل في قصف يعتقد أنه لطيران التحالف الدولي على شمال مدينة الرقة شمال سوريا .

وذكر المرصد (ومقره لندن) - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم / الجمعة / - أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن ، تمكنت من السيطرة على قرية في الريف الشرقي لمدينة الرقة خلال اشتباكات مع مسلحي داعش .. مشيرا إلى أن الاشتباكات لاتزال مستمرة في محيط معمل “قرميد” الواقع على بعد 5 كليومترات شمالي مدينة الرقة .

في سياق متصل ، قال المرصد ” إن القوات قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع خسرتها لصالح تنظيم داعش في الريف الشرقي لحماة” ، موضحا أن المعارك أسفرت عن مقتل 27 عنصرا من قوات النظام و15 مسلحا من داعش ، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية “.