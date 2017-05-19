 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 09:38 صباحاً
روابط سريعة
إجراءات تغيير بيان «الحالة الاجتماعية» للمقيمين بالخارج
شعار وزارة الداخلية المصرية

إجراءات تغيير بيان «الحالة الاجتماعية» للمقيمين بالخارج

2017-05-19 09:05:21

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، عن إجراءات تغيير بيانات الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية للمقيمين خارج البلاد.

وتشمل إجراءات تغيير بيان الحالة الاجتماعية، الإجراءات التالية:

- يتوجه طالب الخدمة إلى السفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية بالبلد المقيم به المواطن.

- شراء نموذج البطاقة، وتقديم مرفق صورة البطاقة الحالية، صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية والأصل للاطلاع.

- الحصول على اعتماد القنصل وخاتم السفارة على المستندات المقدمة بعد الاطلاع.

-سداد 30 جنيها وتسليم الأوراق إلى الموظف المختص والعودة عقب 15 يوما لاستلام البطاقة الجديدة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3