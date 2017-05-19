إجراءات تغيير بيان «الحالة الاجتماعية» للمقيمين بالخارج

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، عن إجراءات تغيير بيانات الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية للمقيمين خارج البلاد.

وتشمل إجراءات تغيير بيان الحالة الاجتماعية، الإجراءات التالية:

- يتوجه طالب الخدمة إلى السفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية بالبلد المقيم به المواطن.

- شراء نموذج البطاقة، وتقديم مرفق صورة البطاقة الحالية، صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية والأصل للاطلاع.

- الحصول على اعتماد القنصل وخاتم السفارة على المستندات المقدمة بعد الاطلاع.

-سداد 30 جنيها وتسليم الأوراق إلى الموظف المختص والعودة عقب 15 يوما لاستلام البطاقة الجديدة.