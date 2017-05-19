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بيع قُرطان من ماستين زرقاء وزهرية بـ 57 مليون دولار
قرطان

بيع قُرطان من ماستين زرقاء وزهرية بـ 57 مليون دولار

2017-05-19 10:57:52

بيع قرطا أذن مصنوعان من ماستين رائعتين زرقاء وزهرية، قدّما على أنهما “أهم قرطين يعرضان في مزاد” أمس الأول، في جنيف بأكثر من 57 مليون دولار، وهو سعر قياسي، على ما أعلنت دار “سوذبيز” للمزادات.

وعرض القرطان للبيع بشكل منفصل، لأنهما كانا في الأساس يشكلان خاتماً، وقد اشتراهما مزايد يقيم في آسيا.

وكان سعر القرط الأول المسمى “أبولو بلو” مقدراً بين 38 و50 مليون دولار، وبيع بما يشمل العمولة بـ 42.087 مليون دولار.

أما الماسة الزهرية “أرتيميس بينك”، فكان سعرها مقدراً بين 12.5 مليون دولار و18 مليوناً، وبيعت بـ 15.33 مليوناً في ختام مزايدات طويلة.

وصنّف معهد الأحجار الكريمة الأميركي الماسة “أبولو بلو” على أنها “فانسي فيفيد بلو” ويبلغ وزنها 14.54 قيراطاً، وهي أكبر ماسة من فئتها تعرض في مزاد حتى الآن. وقد صقلت الماسة على شكل إجاصة.

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