أظهر مقطع فيديو أذاعه موقع “صوت أمريكا”، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يشرف بنفسه دون تدخل على ضرب حراسه لمعارضيه أثناء زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحسب الفيديو المنشور، فإن أردوغان مكث بعض الوقت في سيارته أمام مدخل السفارة التركية في واشنطن، فيما بقيت أبوابها مفتوحة ومحاطة بحراسه ومساعديه ثم خرج من السيارة وألقى نظرة؛ حيث كان العراك بالأيدي دائرا بشدة بين الطرفين دون أن يتدخل لسحب حراسه الذين انهالوا ضربا على منتقديه، فيما كانت الشرطة الأمريكية تحاول فك الاشتباك، ثم دخل أردوغان إلى مبنى السفارة.