تحيي اليوم الجمعة، وزارة الطيران المدني برئاسة شريف فتحي، الذكرى الأولى لضحايا رحلة مصر للطيران رقم ms 804 والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول في طريقها للقاهرة، وسقطت فوق البحر المتوسط فور دخولها للأجواء المصرية.

ومن المقرر أن يحضر حفل تأبين ضحايا الطائرة شريف فتحي وزير الطيران، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات الطيران المدني ومصر للطيران، فضلا عن عدد من أهالي ضحايا الطائرة.

كانت طائرة مصر للطيران رحلة رقم 804 والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة وكان على متنها 66 راكبا سقطت فوق البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تعثر لجنة التحقيقات برئاسة الطيار أيمن المقدم على آثار لمتفجرات على رفات الضحايا.