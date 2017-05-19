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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق المطار
حادث تصادم‎

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق المطار

2017-05-19 08:58:17
متابعات

أصيب ما يقرب من 10 أشخاص، وذلك خلال حادث تصادم بشارع جوزيق تيتو بطريق المطار قبل مطلع كوبرى الحرفيين بمدينة السلام صباح اليوم، حيث اختلت عجلة القيادة من سائقها بسبب السرعة الزائدة.

على الفور انتقل رجال المرور وتبين من المعاينة، أن عجلة القيادة اختلت فى يد قائدها، بعد انفجار إطارها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة آخرى،أسفرت عن إصابة ما يقرب من 10 أشخاص.

تم نقل والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما تم رفع حطام الحادث من الطريق لإعادة حركة المرور مرة آخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة بالواقعة.

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