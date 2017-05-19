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أهمل في تربية كلبه فحبسته شرطة إنقاذ الحيوانات
كلب

أهمل في تربية كلبه فحبسته شرطة إنقاذ الحيوانات

2017-05-19 08:59:26

أقيمت دعوى قضائية ضد صاحب كلب فى هولندا، بعدما أهمل فى تربية كلبه، وتسبب فى وفاته.

ولاحظ سكان هونسبروك، وجود كلب فى حالة سكون تام، على المقعد الخلفى لسيارة فى هولندا، وعلى الفور أبلغ السكان الشرطة.

وحينما وصلت شرطة إنقاذ الحيوانات إلى المكان، حاولت مساعدة الكلب، وضعت عليه نسيج رطب لتبريده، وحاولت إفاقته، ولكن كل ذلك دون جدوى، حيث مات الكلب على الفور.

بينما ألقى القبض على صاحب الكلب وأقيمت ضده دعوى قضائية، نتيجه اهماله في تربية الكلب.

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