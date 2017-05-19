كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من السلطة الحالية والمجتمع الدولي.

وأشار “عباس” إلى أنه تواصل مع القوى السياسية حول هذا الطرح مع أحزاب وجمعيات مجتمع مدنيين، جميعهم لديهم نفس الرأي، “المشاركة لكن بشروط وجود ضمانات حقيقية ضد التزوير”.

وتتمثل الضمانات التي يطلب بها الإسلاميون في الآتي:

- إعلان رسمي من رئيس الحكومة بحيادية جميع الوزارات أثناء الانتخابات يعقبه وزراء الدفاع و الداخلية والعدل كل على حدة بعدم التدخل في العملية الانتخابية لا قبلها ولا خلالها وقبول النتيجة أيا كانت.

- إلغاء قانون الطوارئ ووقف العمل بقانون التظاهر.

- تعديل قانون الانتخابات بحيث تكون الانتخابات فى يوم واحد على مستوى الجمهورية، والفرز في اللجان الفرعية وإعلانها في كل لجنة على حدة، قاض لكل صندوق.

- توفير قناة تليفزيونية للمرشحين لعرض برامجهم.

- حماية المرشح ووكلائه ومساعديه والعاملين معه من الاعتقال.

- مراقبة دولية على الانتخابات.

- إشراف جمعيات المجتمع المدني على الانتخابات.

- حرية الاجتماعات والمسيرات والمؤتمرات والدعاية.

- إتاحة لقاء على الهواء بين المرشحين وأعضاء مجلس النواب لطرح برنامج المرشح عليهم.

- ميثاق شرف إعلامي بين رؤساء القنوات الفضائية.