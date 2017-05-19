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شاب هندي يقوم بتلقيح النحل على وجهه ( صور )
407625A100000578-0-image-a-شاب هندي يقوم بتلقيح النحل على وجهه

شاب هندي يقوم بتلقيح النحل على وجهه ( صور )

2017-05-19 08:52:27

يتباهى شاب هندي مُحب للطبيعة بتغطية وجهه بـ 60 ألف نحلة وقدرته على قراءة الكتب والرقص.

ويشعر الشاب بالراحة  حينما يلدغ آلاف من النحل وجهه وجسده، واصفًا إياها بـ “اللدغات الممتعة ” - بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية .

وقال الشاب المعروف باسم “نيتشر إم إس 21 عامًا، ويدرس الزراعة في جامعة تريسور في مدينة كيرالا الهندية، : “إنه يعشق الحشرات والنحل منذ الصغر، نظرًا لطبيعة نشأته”.

وتربى الشاب في أحضان والده ” ساجاياكومار ” الذي يعمل نحالًا وصانعًا للعسل والحائز على جائزة ” أفضل مربي نحل”، مشيرًا إلى أنه بدأ التعامل مع النحل منذ الخامسة من عمره إلى أن اعتاد على القيام بتلقيح النحل خارج صناديقهم، حيث تتجمع على وجهه.

وأكد الشاب الهندي أنه يستطيع قراءة الكتب والمشي وحتى الرقص والنحل يغطي وجهه، مشيرًا إلى أنه نشأت بينه وبين النحل علاقة وطيدة تأسست منذ الصغر ووجودهم يمنحه الأمان والراحة، ويقول “لقد لُدغت من النحل عدة مرات ولم أشعر بأي ألم على الإطلاق”.

وتمتلك أسرة الشاب الهندي “نيتشر” الآن 1500 صندوق، تسكن في كل صندوق 60 ألف نحلة، ويأمل في تحضير رسالة الماجستير والدكتوراه في الزراعة للتركيز على كيفية الحفاظ على النحل وحمايته،

406DDBDF00000578-0-image-a-شاب هندي يقوم بتلقيح النحل على وجهه

406DDBD600000578-0-image-m-شاب هندي يقوم بتلقيح النحل على وجهه

406DDC0400000578-0-image-a-شاب هندي يقوم بتلقيح النحل على وجهه

406DDC0C00000578-0-image-a-شاب هندي يقوم بتلقيح النحل على وجهه

406DDC7A00000578-0-image-a-شاب هندي يقوم بتلقيح النحل على وجهه

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