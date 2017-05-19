كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة اتفقت مع بعثة الصندوق، على عدم استئناف أي إجراءات إصلاحية، لها علاقة بالتأثير على حركة الأسعار ومستويات التضخم، إلا بعد احتواء مستويات التضخم الحالية، وخفضها بنسبة 20%، حفاظاً على حالة الأمان الاجتماعى.

وتوقع إرجاء الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، التي كان من المقرر بدء تطبيقها مطلع العام المالي الجديد، خاصة بعد نجاح الحكومة في تحقيق تحسن كبير في إيراداتها، من الزيادة التي طبقتها الأعوام السابقة.

وأشار المصدر، إلى أن بعثة الصندوق، شددت على الحكومة، بضرورة مواصلة تحركاتها في الحد من سرقات التيار الكهربائي وإهداره، ومتابعة إجراءاتها الإصلاحية التنظيمية الأخرى، في المجال النقدي والمالي، غير المؤثرة على الأسعار.