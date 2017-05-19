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حقيقة انضمام مصر إلى «عنتيبي»
نهر النيل‎

حقيقة انضمام مصر إلى «عنتيبي»

2017-05-19 08:33:22

كشف مسؤول بقطاع مياه النيل، في وزارة الموارد المائية والري، حقيقة تقدم مصر، بطلب رسمي، للانضمام إلى اتفاق “عنتيبى”، بشكله الحالي.

ونفى المسؤول، في تصريحات صحفية، أن تكون مصر، قد تقدمت بأي طلب للانضمام إلى الاتفاقية، مؤكداً رفض القاهرة القاطع، لأي إخلال بالأمن المائي، أو التنازل عن الحقوق التاريخية في مياه النيل.

وأشار إلى أن جميع الاجتماعات التي سبق وحضرتها مصر، لمناقشة عودتها لمبادرة حوض النيل، كان هدفها السعي للوصول إلى صيغة توافقية، لاستمرار التعاون، بعيداً عن اتفاق عنتيبي.

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