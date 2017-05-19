تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة حزمة من الموضوعات المتنوعة والتي تصدرها الشأن المحلي.

ففي صحيفة الأخبار، وتحت عنوان ” السيسي في الرياض الأحد للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.. الجبير: القمة تؤسس لشراكة بين العرب والغرب ضد الإرهاب”، قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه بعد غد الأحد إلي العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستعقد في نفس اليوم بقصر الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومشاركة 56 دولة عربية وإسلامية.

وصرحت مصادر بأنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي على هامش مشاركته في القمة، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع القادة العرب المشاركين في القمة، لتعزيز التعاون الثنائي المشترك.

وتحت عنوان ” الأحد.. بدء صرف علاوة غير الخاضعين لـ “الخدمة المدنية”.. معيط: الصرف بأثر رجعي دفعة واحدة.. والمرتبات الإثنين”، قالت الصحيفة إن د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أكد بدء صرف الأثر الرجعي للعلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية اعتبارا من بعد غد الأحد المقبل علي أن يتم الانتهاء من الصرف قبل رمضان تيسيرا علي المواطنين وتنفيذا لتوجيهات وزير المالية عمرو الجارحي.

وأضاف معيط في تصريحات لـ “الاخبار”‬ أن الأثر الرجعي سيتم صرفه دفعة واحدة اعتبارا من يوليو الماضي وحتي مايو الحالي بواقع 11 شهرا.

وبعنوان “حجازى يشارك فى احتفالات ذكرى الكرامة بليبيا.. وحفتر: لا غنى عن دور مصر”، ذكرت الصحيفة أن الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة شارك على رأس وفد عسكري في احتفال الجيش الوطني الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة،وأكد عمق الروابط التاريخية والشعبية التى تربط مصر وليبيا،مشيرا الى حرص الدولة المصرية على دعم مصالح الاشقاء الليبيين وكذلك دعدم المساعى الرامية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الاقليمية معربا عن ثقته فى قدرة المؤسسات الفاعلة فى ليبيا على التوافق وبناء دولة ديمقراطية حديثة.

وفي صحيفة الأهرام وتحت عنوان “افتتاح ١٢٢ معرضا لـ «أهلا رمضان» بالمحافظات اليوم”، قالت الصحيفة إن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء يفتتح معرض “أهلا رمضان” للجمهور بالقاهرة الاثنين المقبل، بينما يتم افتتاح 122 معرضا بالمحافظات اليوم ويستمر حتى 26 مايو الجارى ويمكن مده حتى اول يومين فى رمضان.

وتحت عنوان “غرفة عمليات دائمة لاسترداد اراضى الدوله المنهوبة “، قالت “الأهرام” إن لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب قررت تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعى اليد واسترداد الأراضى البور وغير المستغلة وتلقى جميع الشكاوى والبلاغات من المواطنين من كل المحافظات على مدار اليوم وكذلك تلقى طلبات التقنين وسداد حق الدولة والتى يتوقع تزايدها خلال الايام المقبلة.

وبعنوان “وزير الاوقاف لـ الاهرام..قانون الفتوى ضرورى لوقف المتاجرين بالدين”، قالت الصحيفة إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ناشد مجلس النواب سرعة إصدار قانون الفتاوى الجديد لوقف المتاجرين بالدين عبر الفضائيات مؤكدا أن استضافة مثيرى الفتن مشارك مشاركة فى ترويجها.

وأضاف جمعة أنه منع الشيخ عبد الله رشدى إمام مسجد السيدة نفيسة وكذلك الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق من الصعود الى المنابر والاحتكاك بالناس بعد إساءتهما للديانة المسيحية.

وفي صحيفة “الجمهورية” وتحت عنوان ” كرم جبر: رئيس الوزراء أكد دعمه للمشروع الوطني لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية”، قالت الصحيفة إن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد دعم الحكومة للمشروع الوطني لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قوله، إن رئيس الوزراء أكد خلال استقباله له أمس أنه يكن كل الاحترام والتقدير للصحافة القومية في إطار رسالتها لخدمة القضايا الوطنية، وأشار إلي احترامه لمبدأ استقلال الصحافة وعدم التدخل في شئونها وتقديم المساندة للهيئة الوطنية للصحافة بما في ذلك الخبرات الفنية لمساعدتها في مهمتها لإصلاح هياكل المؤسسات القومية التمويلية والتخلص من المشاكل والأعباء التي تواجهها إذا طلبت منها الهيئة ذلك.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء التقى أيضا الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث عرض مكرم موضوع نقل نادي المراسلين الأجانب إلي المجلس الأعلى، وضرورة التنسيق بين المجلس والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة خاصة أن إصدار التصاريح للمراسلين الأجانب انتقل للمجلس الأعلى طبقا للقانون تمهيدا لإصدار التصريح لتنشيط العلاقة بين الدولة والمراسلين الأجانب.

وتحت عنوان “إنتاج عقار أمريكى جديد لعلاج فيروس سى محليا”، ذكرت “الجمهورية” أن شركة جلياد ساينسز الأمريكية تدرس إنتاج عقار جديد لعلاج “فيروس سى” فى مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية لإنتاج الأدوية، موضحة أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن ذلك، مشيرا إلى رغبة الشركة الاستفادة من السوق المصرى ليكون محورا لأسواق القارة الإفريقية.