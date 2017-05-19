باعت إحدى الصديقات المقربات من النجمة الراحلة مارلين مونرو، وتدعى “فريدا هال” خصلًا من شعر أسطورة هوليوود بمبلغ 33 ألف استرليني .

وتمت البيعه في أكتوبر 2016، لواحدة من أكثر محبي النجمة تدعى “ريمي جانجاروسا” - وفقا لوقع “metro” الإليكتروني .

وانتشر صيحة مجنونة حاليًا بين مصففي الشعر لبيع خصل شعر المشاهير بآلاف الجنيهات الإسترلينية، حيث قال “مارك بورجمان” من دار مزادات “كاتاويكي” إن محبي الرموز والموسيقى يعتقدون أنهم إذا امتلكوا خصلًا من شعر شخصية مشهورة، حتى لو كانت راحلة، فإنهم سيشعرون وكأنهم يتملكون جزءًا من تلك الشخصية إلى الأبد.

فيما أشار “بورجمان”، إلى إن المغني “جاستن بيبر” باع خصلة من شعره بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني عام 2011، وتبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية.

وأوضح أن الدار باعت خصلًا من شعر جون كينيدي بمبلغ 3510 جنيهات إسترلينية في بيفرلي هيلز، وخصلًا من شعر بيتهوفن بسعر 6161 جنيهًا إسترلينيًا عام 1994.