اقترب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، من مراسلة تلفزيونية، كانت تتحدث على الهواء مباشرة، في مباراة للبيسبول، في تكساس.

وحاول بوش، مقاطعة المراسلة االتلفزيونية، قائلاص لها “أهلاً”، الأمر الذي وصفه البعض، محاولة تحرش صريحة، من الرئيس الأمريكي الأسبق.

ونشرت المراسلة، عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للواقعة، قائلة: “الصورة الأكثر تفضيلاً لي”.