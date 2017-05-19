قال التلفزيون الرسمي، إن الإيرانيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة، بعد حملة ضارية بين الرئيس حسن روحاني ومنافسه المتشدد إبراهيم رئيسي.

وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بعد أن أدلى بصوته: “الكل يجب أن يصوت في هذه الانتخابات المهمة.. يصوت في الساعات الأولى”.