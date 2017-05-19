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«خامنئي» يوجه رسالة هامة للشعب الإيراني
المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية - آية الله علي خامنئي

«خامنئي» يوجه رسالة هامة للشعب الإيراني

2017-05-19 08:20:29

قال التلفزيون الرسمي، إن الإيرانيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة، بعد حملة ضارية بين الرئيس حسن روحاني ومنافسه المتشدد إبراهيم رئيسي.

وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بعد أن أدلى بصوته: “الكل يجب أن يصوت في هذه الانتخابات المهمة.. يصوت في الساعات الأولى”.

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