تستعد كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والشهداء الأبرار بمدينة طنطا بالغربية؛ لإقامة قداس ذكرى الأربعين لضحايا أحد الشعانين، غدًا السبت، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، ولفيف من الأساقفة والقساوسة.

وستقام صلوات القداس الإلهي في الثامنة صباحًا، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس أبو النجا والشهداء الأبرار، ووزع القائمون على العمل داخل الكنيسة، تذكارًا ومطبوعات ورقية، رسمت عليها صور الشهداء واسمائهم تأبينا لذكراهم.

كما تُقيم بطريركية الأقباط اللأرثوذكس بالإسكندرية صلوات القداس الألهي لذكرى الأربعين لشهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بدير الشهيد مارمينا العجايبى بصحراء مريوط في الساعة التاسعة صباحًا.

يذكر أن تفجيرين، استهدفا كنيستين في الإسكندرية وطنطا، أثناء الاحتفال بـ«أحد الشعانين»، في التاسع من إبريل الشهر الماضي، مما أسفر عن استشهاد 45 شهيدًا وعشرات المصابين.