 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 09:39 صباحاً
روابط سريعة
السعودية ترفض منح «تأشيرة دخول» لأفراد من بعثة ترامب
دونالد ترامب

السعودية ترفض منح «تأشيرة دخول» لأفراد من بعثة ترامب

2017-05-19 08:11:42

قالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، إن السعودية رفضت منح تأشيرة دخول لصحفيين إسرائيليين ضمن الوفد الصحفي المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور المملكة غدا السبت.

وأضافت القناة أنه رغم موافقة البيت الأبيض على انضمامهما للوفد الصحفي المرافق لترامب، وحيازتهما للجنسية الأمريكية، رفضت سلطات المملكة السماح بدخول مراسل القناة العاشرة في واشنطن جيل تامري، ومراسلة صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أورلي أزولاي.

في غضون ذلك، عبر الصحفي تامري عن خيبة أمله في عدم تمكنه من مرافقة الرئيس الأمريكي أثناء زيارته للمملكة، فيما ناشدت الصحفية أزولاي الرئيس ترامب بأن يصحبها معه على متن طائرته الخاصة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3