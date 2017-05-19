قالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، إن السعودية رفضت منح تأشيرة دخول لصحفيين إسرائيليين ضمن الوفد الصحفي المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور المملكة غدا السبت.

وأضافت القناة أنه رغم موافقة البيت الأبيض على انضمامهما للوفد الصحفي المرافق لترامب، وحيازتهما للجنسية الأمريكية، رفضت سلطات المملكة السماح بدخول مراسل القناة العاشرة في واشنطن جيل تامري، ومراسلة صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أورلي أزولاي.

في غضون ذلك، عبر الصحفي تامري عن خيبة أمله في عدم تمكنه من مرافقة الرئيس الأمريكي أثناء زيارته للمملكة، فيما ناشدت الصحفية أزولاي الرئيس ترامب بأن يصحبها معه على متن طائرته الخاصة.