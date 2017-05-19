عاد موقع “تويتر” للعمل مرة أخرى بعد توقف عن استقبال التغريدات الجديدة لمدة 35 دقيقة بسبب خطأ تقنى وقع للخادم الخاص بالشركة.

يذكر أن “تويتر” توقف فى الجمعه 5 مايو الماضي عن العمل فى نفس الوقت الذى توقف فيه اليوم فى الشرق الأوسط لمدة ساعتين ليعود ويعمل مرة أخرى بصورة طبيعية، فيما لم يصدر أى بيان من الشركة حول أسباب هذا التوقف الغريب.