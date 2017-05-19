 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 08:09 صباحاً
روابط سريعة
بعد توقف 35 دقيقة.. «تويتر» يعود للخدمة
أي-بي-ام-تتهم-تويتر-بانتهاك-3-براءات-اختراع

بعد توقف 35 دقيقة.. «تويتر» يعود للخدمة

2017-05-19 08:08:10

عاد موقع “تويتر” للعمل مرة أخرى بعد توقف عن استقبال التغريدات الجديدة لمدة 35 دقيقة بسبب خطأ تقنى وقع للخادم الخاص بالشركة.

يذكر أن “تويتر” توقف فى الجمعه 5 مايو الماضي عن العمل فى نفس الوقت الذى توقف فيه اليوم فى الشرق الأوسط لمدة ساعتين ليعود ويعمل مرة أخرى بصورة طبيعية، فيما لم يصدر أى بيان من الشركة حول أسباب هذا التوقف الغريب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3