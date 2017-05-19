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تقارير: منح الجنسية السعودية للداعية الهندي «ذاكر نايك»
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

تقارير: منح الجنسية السعودية للداعية الهندي «ذاكر نايك»

2017-05-19 08:06:02

انتشرت تقارير، في الساعات القليلة الماضية، تفيد بمنح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجنسية السعودية، للداعية الهندي، الدكتور ذاكر نايك.

ووفقاً لفضائية “الإخبارية”، فإن الملك سلمان، قرر منح “نايك”، الجنسية السعودية؛ من أجل أن تحميه من الإنتربول الدولي، الذي يحاول اعتقاله، بتهمه نشره للدين الإسلامي، وبسبب إسلام آلاف الأشخاص من الديانات الأخرى.

جدير بالذكر، أن السلطات الهندية، طالبت من الإنتربول الدولي، اعتقال “نايك”، بتهمة التورط في قضايا غسيل أموال وكسب غير مشروع، عن طريق مؤسسات وقنوات فضائية دينية يديرها، وتهم أخرى تتعلق بالإرهاب؛ على حد تعبيرها.

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