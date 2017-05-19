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إطلاق سراح «نجل الشاطر»
سعد الشاطر نجل خيرت الشاطر

إطلاق سراح «نجل الشاطر»

2017-05-19 07:55:26

أطلقت مصلحة السجون المصرية، سراح سعد، نجل نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، تنفيذاً لحكم المحكمة، ببراءته في القضية المعروفة إعلامياً باسم “غرفة عمليات رابعة” .

وكتبت سارة خيرت الشاطر، شقيقة سعد، في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “استقبلناه بالتكبير والتحميد والتهليل، فالله أكبر من كل ظالم متكبر.. الله أكبر من كل خوف وألم وغربه”.

وأضافت سارة: “الحمدلله، أن نجي نور عيني سعد، وحقق بالدعاء حلماً بات في عقولنا مستحيلاً”.

وتابعت نجلة الشاطر: “لا إله غير الله، حرر سعد، وقادر أن يفرج كرب أبي، والحسن، ومصطفي، وأحمد ثروت، وأحمد درويش، وعمو محمود غزلان، ويجمع شمل عائلتنا، وشمل عائلات المعتقلين المظلومين في كل مكان”.

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