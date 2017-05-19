أعربت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادتها بمنظر الغروب، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونشرت كاتيا، على صفحتها بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة “غروب الشمس”، معلقة عليها بالقول: “حقاً ليلة رائعة وجيدة”.