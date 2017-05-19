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شقيقة «كريستيانو رونالدو» من شرم الشيخ: «ليلة رائعة»
شقيقة رونالدو فى المتحف المصرى‎

شقيقة «كريستيانو رونالدو» من شرم الشيخ: «ليلة رائعة»

2017-05-19 07:46:42

أعربت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادتها بمنظر الغروب، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونشرت كاتيا، على صفحتها بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة “غروب الشمس”، معلقة عليها بالقول: “حقاً ليلة رائعة وجيدة”.

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