فتحت مراكز الاقتراع، أبوابها، صباح اليوم الجمعة، لبدء عملية الإدلاء بالأصوات، في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

ويدلي الناخبون الإيرانيون، اليوم الجمعة، بأصواتهم؛ لاختيار رئيسهم المقبل، في إحدى أكثر المنافسات إثارة للاهتمام.

وتشهد الانتخابات، التنافس الأشرس على الإطلاق، بين الرئيس الحالي الذي يطمح لفترة ولاية ثانية، حسن روحاني، والمرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، الملقب بـ”مرشح المرشد”.