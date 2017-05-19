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ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة بالسوق المصري

2017-05-19 06:43:14
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 715 إلى 718
عيار 22 656 إلى 658
عيار 21 626 إلى 628
عيار 18 537 إلى 538
عيار 14 417 إلى 419
عيار 12 358 إلى 359
الاونصة 22,250 إلى 22,321
الجنيه الذهب 5,008 إلى 5,024
الكيلو 715,429 إلى 717,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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