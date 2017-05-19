تشهد مدينة أسوان، اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة لمدة تصل إلى 16 ساعة متواصلة.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بإجراء أعمال ربط خزان المحمودية 1200 م3 الجديد وهو الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق “طريق السادات، الشلال، الصداقة القديمة، إسكان الأولى بالرعاية، عمارات السد العالى، عمارات كيما، عزب كيما، المحمودية، بعض المناطق من المدينة الصناعية القديمة، السيل، بعض المناطق من الشيخ هارون”، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 19/5/2017 وحتى الساعة الثانية من ظهر اليوم التالى السبت الموافق 20/5/2017.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.