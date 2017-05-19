لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وتم نقل 50 أخرين إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في مركز لرعاية كبار السن والتمريض في تايوان في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن حوالى 150 شخصا كانوا في مركز التمريض عندما اندلعت النيران، وتم إرسال حوالى 50 شخصا إلى المستشفى، منهم 24 يعانون من استنشاق الدخان.

وذكرت الشرطة المحلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق بدأ في الطابق الثاني من دار رعاية نانمن في حوالى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الصين في بلدة هينغتشون بمقاطعة بينغتونغ بجنوبى تايوان. وقالت أن الضحايا احترقوا حتى الموت في أسرتهم.

وقد نجح رجال الإطفاء فور وصولهم للموقع في إيقاف الحريق الذي ما زالت أسبابة مجهولة.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، تأسست دار نانمن للتمريض في عام 2004، وتقدم خدمات الرعاية الصحية للمسنين والمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المنزلية. وتبلغ عدد اسره المرضي بالدار المكونة من ثلاثة طوابق، 158 سريرا. وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات ما حدث.