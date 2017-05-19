تعقيبا على تعيين ابنته في البترول.. شيخ الأزهر: «أنا مشغول»2017-05-19 04:29:39
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفضه الرد على الهجوم عليه بسبب تعيين ابنته بإحدى شركات البترول قائلا، «أنا معني بعملي ولا أهتم بأحد، وحينما أرغب في توضيح شيء ما، أقوم بتوضيحه في الوقت المناسب، ولا أنشغل بالجدل، وأنشغل فقط بالعمل».
جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، موجهًا حديثه لمن يهاجمه، أن النقد نوعين، الأول «موضوعي بناء»، وهذا النوع من النقد مرحبا به، أما النوع الآخر من النقد فيكون نقد خارج السياق، وهو نقد يهدم، وهذا يكون في غير محله.
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